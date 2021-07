Pass sanitaire : Bruno Le Maire juge "excessive" l’amende de 45.000 euros en cas de non-contrôle

Avec la prochaine extension du pass sanitaire aux centres commerciaux, aux lieux culturels ou aux restaurants, les gérants seront concrètement chargés de contrôler les différents allers et venues dans leur établissement. Et en cas d’infraction, ils seront passibles d’une amende d’un montant de 45.000 euros, selon le projet de loi examiné ce lundi 19 juillet par l’exécutif. "Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder (du pass sanitaire) est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende", dispose l’article 1er du texte.