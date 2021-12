Emmanuel Macron promettait-il, il y a quatre mois, qu’il n’y aurait pas de pass vaccinal en France ?

Beaucoup de choses ont été dites en deux ans de crise et beaucoup de contradictions ont été mises en avant. Fort de 9 allocutions télévisées depuis mars 2020 , Emmanuel Macron a largement fait le point sur l’épidémie, son évolution et les différentes mesures décidées pour l’endiguer. Le président a donc inévitablement mentionné l’hypothèse d’un certificat vaccinal.

Une éventualité qui, à considérer qu'elle se résume à "une forme déguisée d’obligation vaccinale", comme assumé par Olivier Véran , avait été écartée en décembre 2020. "Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider", avait écrit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, au premier jour de la campagne vaccinale en France .

Des propos plus que clairs, mais tenus il y a un an et non il y a "trois ou quatre mois", comme l’a avancé Louis Aliot. En début d’année, Emmanuel Macron avait évoqué - cette fois précisément - l’idée d’un certificat de vaccination et l’avait de nouveau rejeté, compte tenu de la faible couverture vaccinale de la population. "Si on arrive à rouvrir certains lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n’aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes", avait-il insisté le 25 février en marge d’un Conseil européen.

À la période visée par l’élu RN, c’est-à-dire à l’été, quelle était la position du président sur le pass vaccinal ? Au cours de son discours du 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Et a opéré une position bien différente en indiquant qu"en fonction de l’évolution de la situation nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français." Puis : "Vous l’avez compris, la vaccination n’est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d’entre vous à aller vous faire vacciner". Autrement dit, l’éventualité du pass vaccinal n’était déjà plus une hérésie pour le chef de l’État.