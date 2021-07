Projet de loi anti-Covid : ces points à trancher qui vont agiter le Parlement

En effet, élus de gauche, de droite et également de la majorité comptent rechercher le meilleur équilibre entre protection de la population et restriction des libertés. "Nous déposerons des amendements car le pass sanitaire fait débat", a indiqué au Parisien Damien Abad, chef de file des députés LR, précisant qu'ils n'avaient pas encore pu voir le texte définitif, adopté ce lundi en fin de journée par le gouvernement. "Les parlementaires socialistes se réunissent ce soir pour discuter. Sur la base de l’avant-projet de loi, il n’y a pas de consensus entre nous", a également expliqué Patrick Kanner, patron des sénateurs PS.

Par exemple, beaucoup comptent remettre en cause l'amende de 45.000 euros prévue par le texte pour sanctionner un établissement qui contrôlerait mal les pass sanitaires de ses clients. "45 000 euros et 1 an de prison contre les restaurateurs non conformes au pass sanitaire, soyons raisonnables ! La consommation de stupéfiants est moins répréhensible, un peu de bon sens ! Je déposerai à l’Assemblée nationale, un amendement pour supprimer cette peine", a tweeté le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti. Le président du groupe UDI au Palais Bourbon Jean-Christophe Lagarde juge lui aussi "très excessive" la peine. Même le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a jugé ce lundi que le montant de l’amende était excessif. Et selon nos informations, le gouvernement envisage d’abaisser à 1 500 euros cette amende en cas de non contrôle du pass sanitaire, le montant de 45.000 euros étant conservé uniquement pour les directeurs d’établissements de santé qui ne contrôleraient pas l’obligation vaccinale de leurs employés.