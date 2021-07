"On reçoit des dizaines de menaces de mort" : Aurore Bergé dénonce la violence envers les députés

Un climat délétère. Alors que le projet de loi incluant notamment l'extension du pass sanitaire pour accéder aux lieux du quotidien ou encore l'obligation vaccinale pour les soignants doit être présenté en Conseil des ministres, plusieurs députés favorables au texte ont récemment été pris pour cible. Ce qui a notamment poussé le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand à déposer plainte pour des menaces de mort.

Invitée de LCI ce 19 lundi juillet, Aurore Bergé est revenue sur ces tensions quasi-quotidiennes selon elle. "On reçoit des dizaines de menaces de morts par mail qui nous demandent de ne pas voter le texte, mais aussi qui nous insultent", a relaté la présidente déléguée du groupe LaREM, déplorant "une habitude de violence de plus en plus importante à l'égard du pouvoir politique et démocratique".