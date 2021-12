Pass vaccinal : s'ils sont élus, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen y mettront fin

Exit le pass sanitaire, bienvenue au pass vaccinal. Vendredi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'un projet de loi serait présenté "début janvier" pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, un test négatif ne suffisant plus pour entrer dans les lieux soumis au pass (restaurants, musées, cinéma, etc.). Mais alors que la cinquième vague fait rage et que l'élection présidentielle approche, La France insoumise et le Rassemblement national ont déjà prévenus que s'ils arrivaient au pouvoir, ils reviendraient sur ce dispositif, liberticide selon eux.