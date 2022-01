Pass vaccinal : Gabriel Attal dénonce un "coup politique" et une "volonté d'obstruction" à l'Assemblée

"On a vu hier soir une forme d'amicale de l'irresponsabilité se constituer avec les députés de la France insoumise, du Rassemblement national et de LR pour faire un coup de procédure pour faire dérailler l'adoption du pass vaccinal", a-t-il poursuivi sur France Inter, évoquant une "volonté manifeste d'obstruction" des oppositions.

"Pour la France insoumise, le Rassemblement national on est plutôt habitués, pour les LR je pense que ça vise à masquer ce qui semble être manifestement des grandes turbulences en interne", a expliqué Gabriel Attal, estimant que "les LR se sont livrés à ce coup avec la France insoumise et le Rassemblement national parce qu'ils n'ont pas de ligne".

Et de détailler : "Ces derniers jours, on a vu Valérie Pécresse et Eric Ciotti dire dans les médias qu’ils soutenaient le pass vaccinal. Et hier soir, on a vu les députés LR, dont Aurélien Pradié, le porte-parole de campagne de Valérie Pécresse, voter contre donc on se demande qui il faut croire (...) il faut que Valérie Pécresse clarifie sa position soit elle a menti soit ses troupes ne la suivent pas".