Pass vaccinal : le projet de loi voté à l'Assemblée, après trois jours de débats agités

Le texte a été voté grâce aux voix de la majorité et d'une partie des LR et du PS. Mais, les députés LR sont apparus divisés sur le vote d'ensemble du projet de loi (28 pour, 24 contre, 22 abstentions). Parmi les 93 députés à se prononcer contre le texte se trouvaient ceux issus de la gauche de la gauche, le RN, et 3 dissidents LREM.

Le projet de loi indique que les plus de 12 ans devront pouvoir justifier d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Parmi leurs amendements de retouche, les députés ont repoussé de 12 à 16

ans la nécessité d'un pass vaccinal pour les sorties scolaires et activités péri et extrascolaires.