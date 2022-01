Pass vaccinal : malgré l'appel de Pécresse à voter pour, les députés LR en ordre dispersé

Pourtant dans le camp de la présidente de la région Ile-de-France, on veut mettre en avant le fait que les deux tiers du groupe ne se sont pas prononcés contre. "Je me réjouis que notre groupe ait suivi notre ligne de responsabilité puisque ce soir, les deux tiers de notre groupe ne se sont pas opposés au texte et au projet de loi sur le pass vaccinal", a déclaré sur LCP le patron du groupe LR Damien Abad après le scrutin, ajoutant : "On nous avait promis un groupe divisé et en fait on a un groupe rassemblé.".