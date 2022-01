Pass vaccinal : le cœur du projet de loi validé par le Conseil constitutionnel

Le pass vaccinal peut bel et bien entrer en vigueur. Les oppositions avaient saisi le Conseil constitutionnel en espérant que plusieurs dispositions voulues par le gouvernement soient censurées. L'essentiel du projet a cependant été validé, y compris les possibles vérifications par les professionnels dans les bars et les restaurants.

À partir de lundi, le pass vaccinal devra donc être produit par tous les plus de 16 ans pour accéder à différents lieux tels que ceux proposant des activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux, sauf en cas de situation d'urgence. Désormais, un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.