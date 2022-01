Pass vaccinal : sur quels points députés et sénateurs doivent-ils s'entendre pour finaliser le texte ?

Tout d'abord, les sénateurs ont introduit au texte une notion de limitation dans le temps. Ils souhaitent que le pass vaccinal ne puisse être imposé que lorsque le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 serait supérieur à 10.000 patients au plan national, et disparaîtrait automatiquement en deçà de ce seuil. Sous ce seuil de 10.000 patients hospitalisés, le pass vaccinal ne pourrait être maintenu que dans les départements où le taux de vaccination complète est inférieur à 80% de la population ou avec un taux d’incidence élevé.

Aussi, les membres du Sénat ont prévu de limiter la possibilité d'imposer la présentation d'un pass vaccinal aux personnes de plus de 18 ans. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans resteraient soumis à l'obligation de présenter un simple pass sanitaire. De leur côté, les députés avaient choisi de ne pas imposer le pass vaccinal aux seuls 12-15 ans pour les sorties scolaires et les activités périscolaires et extrascolaires, culturelles ou sportives. En revanche, dans la version votée par l'Assemblée, le pass vaccinal demeurait obligatoire pour les sorties privées (restaurant, spectacles...) pour cette catégorie d'âge, et obligatoire pour tous les 16-18 ans.