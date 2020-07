Gérald Darmanin s'installe à l'Intérieur à la place de Castaner et assure son "soutien total" aux policiers

Tout ce mardi se succèdent les transitions dans les ministères et la promotion de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur n'est pas passée inaperçue, en remplacement de l'ex-socialiste Christophe Castaner. Cet ancien "bébé-Sarkozy" de 37 ans a souligné lors de la passation de pouvoirs à l'Intérieur que ce "ministère de la protection des Français" est par là-même "le premier des ministères sociaux", au service de la sécurité "des plus fragiles".

"Le hasard ne vous a pas épargné, vous avez connu la crise sanitaire, une crise sociale particulièrement forte et vous avez su tenir la barre", dit Gérald Darmanin à Christophe Castaner. "Je sais cher Christophe, que la critique et facile et que l'art est difficile. Tu es un exemple et je serais heureux de bénéficier de tes conseils" Avant de s'adresser à Marlène Schiappa, l'ancienne secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations devenue ministre déléguée chargée de la citoyenneté, auprès du nouveau ministre de l’intérieur : "Je sais que ce ministère a la chance d'avoir une femme de combat, travailleuse, j'en suis très heureux.."

Dans son discours, Christophe Castaner quitte ce ministère "fier" : "Nous avons posé les fondements de la sécurité de demain", dit-il. "Au moment de quitter ce ministère, j'ai une reconnaissance pour Emmanuel Macron, j'ai beaucoup appris d'Edouard Philippe, et je veux remercier Laurent Nunez, chaleureusement. Nous avons partager une volonté de faire, ensemble, je n'aurais pu rêver de meilleur homme d'Etat (...) Je veux remercier mon cabinet pour son engagement (...) Les heures qui s'annoncent sont difficiles, les français comptent sur votre action, déterminée", estime l'ancien locataire du Ministère de l'Intérieur, très applaudi.