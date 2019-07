Passe d'armes tendue entre Christophe Castaner et Eric Ciotti en commission à l'Assemblée

L'échange entre le parlementaire et le ministre a cependant tourné au vinaigre lorsque le second a évoqué les débordements survenus à Paris dimanche après le match de l'Algérie. Souhaitant "remettre les choses à leur place", M. Castaner a considéré qu'il y avait eu "des gens qui ont fêté la demi-finale, un peu comme on a connu en 1998 avec la victoire de l'équipe de France". Réponse d'un Éric Ciotti furieux: "C'est pas la même chose, c'est scandaleux (..) on est en France, on n'est pas en Algérie".