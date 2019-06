"Passoires énergétiques" : les députés votent l'obligation de rénovation des logements d'ici 2028, avec des exceptions

Le texte "de compromis" adopté vendredi est en-deçà des propositions d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, puisque ce dernier proposait alors que les logements les plus énergivores, occupés par près de 7 millions de ménages, seraient "interdits à la location à compter de 2025". Nicolas Hulot, lorsqu'il était ministre de la Transition écologique, avait plaidé pour une taxation supplémentaire de ces logements.





"Si notre pays n'est pas au rendez-vous de la rénovation énergétique, nous pourrons prendre des mesures plus coercitives", a plaidé Anthony Cellier pour défendre son amendement, critiqué par l'opposition de gauche ou encore la fondation Nicolas Hulot qui souhaitaient des mesures plus coercitives. L'hypothèse de prélever 5% du prix de vente pour dédier cette part à la rénovation énergétique avait également été avancée en commission, suscitant l'ire des professionnels de l'immobilier.





Outre le fait qu'il n'interdit pas purement et simplement la location de ces logements à compter de 2028, le texte prévoit d'ores et déjà des dérogations importantes. Ainsi, l'obligation ne s'appliquera pas "aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil susmentionné". Elle ne s'appliquera pas, non plus, "aux bâtiments pour lesquelles le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien". Les critères précis de ces dérogations seront déterminées par le Conseil d'Etat.





Selon une étude récente de l'Insee, deux résidences sur trois sont classés E (énergivore), F ou G (très énergivores) en Ile-de-France. Pas moins de 34.5% des résidences principales sont classées F et G dans cette région, contre 26.3% à l'échelle de la France.