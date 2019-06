Le scrutin des européennes a montré une disparition du clivage gauche-droite au profit d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le nouveau paysage politique se réduit-il à un affrontement entre la République en marche et le Rassemblement national ? Pour Patrick Buisson, "le vrai clivage est aujourd'hui entre libéraux et anti-libéraux. Il passe à l'intérieur de chacun des camps, chacune des structures partisanes. Mais pas chez Macron. C'est le seul qui est à l'abri de cette fracture", a-t-il déclaré sur notre plateau.



