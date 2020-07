Le maire de Colombes compare les forces de l'ordre à la police de Vichy : Darmanin va porter plainte

Ces propos ont indigné les forces de l'ordre et leurs représentants, qui ont appelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à sévir. Ce dernier a réagi dimanche soir. Dans un tweet, il a indiqué : "Si les propos scandaleux et insupportables envers la police et la gendarmerie de la République sont confirmés, je déposerai plainte envers le maire de Colombes qui a comparé les forces de l’ordre à la police de Vichy." Son entourage a confirmé à LCI ce lundi que le ministre allait porter plainte contre le maire de Colombes.

Ce lundi 27 juillet, Patrick Chaimovitch a indiqué dans un communiqué "regretter que (s)on propos ait pu porter à confusion" et rappelle son "soutien aux policiers et aux gendarmes qui exercent la lourde responsabilité républicaine de sécurité dans des conditions extrêmement difficiles". "Il n'y a pour moi aucune comparaison possible entre police et gendarmerie d'un Etat démocratique d'une part, et police et gendarmerie de l'État pétainiste d'autre part", ajoute-t-il, réfutant tout parallèle entre "le sort des migrants" et celui "des Juifs promis à l'extermination".

Les 16 et 17 juillet 1942, quelque 13.000 Juifs avaient été arrêtés à leur domicile par des policiers et gendarmes français avant d'être rassemblés au Vélodrome d'Hiver pour être ensuite envoyés en camp de concentration, d'où beaucoup ne ne sont jamais revenus.