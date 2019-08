Patrick Haddad : "On a droit à un lot de calomnie quotidien"

Les agressions envers les élus persistent. Dernièrement, Jean-Marc Bergia, maire de Saubens, a fait face à des gens du voyage. Physiquement, psychologiquement et même sur les réseaux sociaux, "On a droit à son lot de calomnie quotidien", précise Patrick Haddad, maire PS de Sarcelles. "On est là pour défendre la République au plus près des gens, (...) on demande à être soutenu pour ça", ajoute-t-il. Les attaques envers les serviteurs de l'Etat se font de plus en plus fréquentes. Est-ce un manque de respect général ? Que faut-il faire pour lutter contre ces agressions ?



