Pauvreté : "On restera en situation d’échec si on investit pas dans l’accompagnement", affirme Olivier Noblecourt

"On observe bien sûr une grande diversité territoriale, mais la pauvreté a aussi évolué dans sa forme ces dernières années et pris de nouveaux visages. Elle s’est concentrée sur les âges les plus précoces, les enfants sont de plus en plus touchés, les familles monoparentales également, les étudiants, les salariés sont aussi de plus en plus présent et enfin, on observe un retour de la pauvreté dans le grand âge, avec des problèmes d’argent mais également un grand isolement. (...) Les plus pauvres ne faisaient pas parti de la contestation des Gilets jaunes, c’était une autre catégorie, de gens qui travaillent mais n’arrivent pas à boucler la fin de mois, qui ont le sentiment que finalement le travail ne payait plus, qu’ils n’avaient pas la qualité de vie en attendue. Mais les plus pauvres ne sont pas venus."

"La prime d’activité permet d’avoir un bonus pour ceux qui ont un travail mais des ressources limitées. Il faut aussi parler de la revalorisation handicapé et du minimum vieillesse. Les dépenses de prévention et d’accompagnement sont le principal objectif, on a déshumanisé la relation avec les plus vulnérables. Aujourd’hui, c’est la limite dans laquelle nous sommes : on a de l’argent, mais on pourra augmenter sans cesse les cotisations, on restera en situation d’échec si on investit pas dans l’accompagnement et dans les projets du quotidien. Nous sommes en échec depuis 30 ans sur la pauvreté."

"Malgré un système social parmi les plus redistributifs et plus généreux, nous avons un niveau et une forme de pauvreté inacceptable pour un pays comme le nôtre, aussi riche. Nous sommes confrontés à la privation de la santé, aux difficultés d’accès au logement, les associations y sont confrontées chaque jour et les Restos du cœur ne veulent plus uniquement distribuer des repas."