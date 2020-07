"Pedoland" : Hidalgo saisit la justice pour injures publiques, la tension monte avec les écologistes

Pour rappel, des élus écologistes et des féministes réclamaient depuis plusieurs jours la suspension de son adjoint à la Culture Christophe Girard, entendu en mars dans l'enquête sur l'affaire dite Matzneff et sorti libre de son audition. Jeudi, une trentaine ont manifesté sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville avec des slogans parfois très crus à l'égard de la mairie, notamment "Mairie de Paris, bienvenue à Pedoland".

"Des propos indignes ont été proférés, des banderoles infamantes ont été brandies. Tout cela porte atteinte à nos valeurs", écrit Anne Hidalgo. "Tout cela porte atteinte à nos valeurs et à l’honneur de Paris, ville de liberté et capitale des droits humains", ajoute-t-elle. L'édile réaffirme également toute son "affection" et son "soutien" à son "ami Christophe Girard, victime d’un déversement de haine et de violence inacceptable et qui, je le rappelle, n’est ni de près ni de loin visé par la moindre plainte".