Peines automatiques pour les agressions de policiers : "Xavier Bertrand se trompe", répond Gérald Darmanin

Le candidat déclaré pour 2022, président de la région des Hauts-de-France, a proposé sur Europe 1 le vote d'un texte constitutionnel permettant "une peine de prison automatique minimum d'un an non-aménageable" quand on "s'attaque à un policier, un gendarme, un pompier ou à un maire".

Il devient de plus en plus clair qu'à un an pile du premier tour, la campagne présidentielle de 2022 est en train de débuter. Le ministre de l'Intérieur a répondu ce mardi, sur le plateau de LCI, à la proposition évoquée le matin même par le candidat Xavier Bertrand en réaction au verdict du procès des agresseurs de policiers, brûlés dans leur voiture, à Viry-Châtillon (Essonne).

"Il se trompe dans cette proposition. La peine plancher qu'il évoque n'aurait pas empêché le verdict de Viry-Châtillon, lui a répondu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'est une proposition qui n'a pas d'intérêt [...]. Je préfère que Xavier Bertrand soutienne le président de la République dans sa tâche extrêmement courageuse. Je tends la main à tous ceux qui veulent aider le président de la République et qui pourraient l'aider demain. Xavier Bertrand en fait partie."

Ce qui a entraîné plus tard une clarification de Xavier Bertrand dans un message posté sur Facebook : "Je rappelle au ministre de la justice qu’une peine automatique minimale reste une peine, prononcée par un tribunal, au terme d’un procès équitable, dans le respect du contradictoire et sur la base d’un dossier et de preuves permettant d’établir les faits. La peine automatique minimale, c’est simplement la garantie que lorsque l’intéressé est jugé coupable, et si et seulement si le procès conclut à sa culpabilité." La campagne présidentielle 2022 est belle et bien lancée.