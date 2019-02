Pénaliser l'antisionisme ? "Si ça se justifie politiquement, juridiquement, il n’y a pas de besoin"

LCI : Serait-il possible de pénaliser l’antisionisme ? Comment ?





Nina Goldenberg : Il pourrait y avoir deux façons de le faire : en créant une loi sur-mesure et en faisant de l’antisionisme une infraction ; ou en faisant en sorte que l’antisionisme soit couvert par le code pénal existant. Aujourd’hui le code pénal (article 225-1) prévoit que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison notamment de leurs opinions politiques. On pourrait s'appuyer sur le texte actuel et préciser : de leurs opinions politiques vraies ou supposées. Car lorsque Alain Finkielkraut est traité de "sale sioniste", cela fait référence à une opinion politique. Or, on ne doit pas pouvoir critiquer une personne parce qu’elle ose avoir une opinion politique.





En revanche, un texte sur-mesure pour le sionisme, je ne suis pas pour. Même si politiquement je pense que ça se justifie, juridiquement il n'y a pas de besoin.





LCI : Pour quelles raisons n'êtes-vous pas pour la rédaction d'une loi pénalisant l'antisionisme ?





Nina Goldenberg : La difficulté, c’est qu’il faudrait trouver une formulation qui sanctionne l’antisionisme quand il s’agit de critiquer le droit des juifs à exister et à se défendre et à avoir un Etat. Car on doit pouvoir avoir des opinions politiques, et donc critiquer la politique menée par le gouvernement israélien. On a tout à fait le droit d’être sioniste ou antisioniste.





S’il existait une loi condamnant l’antisionisme, cela voudrait dire que pour chaque personne mise en examen de ce chef d’accusation, il faudrait établir si elle a simplement voulu injurier quelqu’un de manière un peu brutale ou si elle émet une vraie opinion politique. Pour moi, c’est le serpent qui se mord la queue : cela veut dire qu’on condamne quelque chose qui pourrait être une opinion politique.