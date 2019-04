Pendant son allocution sur Notre-Dame, Macron a fait passer quelques messages aux Gilets jaunes

"L’incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s’arrête jamais, jamais, et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter. Ce que nous croyons, en quelque sorte, indestructible, peut aussi être atteint", a poursuivi le chef de l'Etat, faisant possiblement allusion à la démocratie et aux institutions françaises, contestées et attaquées par certains Gilets jaunes. "Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel, est vivant ; et pour cette raison-même est fragile. Et nous ne devons pas l’oublier. Et c’est à nous, les Françaises et les Français d’aujourd’hui, qu’il revient d’assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la Nation française."