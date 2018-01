"Penelopegate" : un an après, où en est l'enquête ?

JUSTICE - En janvier 2017, les révélations du Canard enchaîné avaient fait voler en éclats la campagne présidentielle de François Fillon. Sauf que, un an plus tard, l'enquête piétine et la contre-attaque promise par le camp Fillon, elle, se fait toujours attendre.