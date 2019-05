Périphérique parisien : 50 km/h, voie réservée… Anne Hidalgo valide les propositions d'un rapport choc

Des préconisations "parfaitement cohérentes et dans le prolongement des actions engagées par l’équipe municipale depuis 2014". C'est ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a qualifié les conclusions qui lui ont été remises, ce mardi, par la Mission d'information et d'évaluation sur le périphérique parisien lancée à l'automne et associant des élus de tous les groupes politiques du Conseil de Paris. Ce rapport qui compte 40 mesures est le fruit d''une "méthode de travail résolument collective qui a permis de faire émerger un consensus inédit", a par ailleurs estimé l'élue dans un communiqué.





Pour rappel, cette mission propose notamment à l'horizon 2020/2030 d'abaisser la vitesse de 70 à 50 km/h et de réduire le nombre de voies à deux fois trois voies (contre 4 à 5 à certains endroits actuellement), dont une sera réservée aux véhicules "propres" (covoiturage, voitures électriques, hybrides, transports en commun, etc.). Elle prône également l'interdiction de la rocade aux poids-lourds en transit, la mise en place de revêtements antibruit ou encore le filtrage de l'air dans les tunnels.