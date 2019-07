Permanences ciblées : un phénomène inquiétant

En une semaine, huit permanences de parlementaires ont été attaquées. Parmi elles, celle du député LREM Romain Grau a été prise pour cible par les gilets jaunes samedi dernier à Perpignan. Une violence inquiétante, d'autant plus qu'elle semble de plus en plus "systématique" et que certains tentent de la justifier, selon Éric Decouty. Un danger pour la démocratie ? Que traduit cette multiplication d'actes violents ? Que signifient-ils pour Emmanuel Macron ?



