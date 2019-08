Permanences vandalisées : un tag "Vérité pour Steve" sur le local d'une députée décédée provoque la colère des élus

Patricia Gallerneau est décédée d'un cancer à l'âge de 64 ans. Ses collèges de l'Assemblée nationale et différents élus de la majorité et de l'opposition se sont insurgés de cet acte de vandalisme. "Odieux", "scandaleux", "ignoble", "indécent", les politiques n'ont pas manqué d'adjectifs pour exprimer leur ressenti. "Pour en être au point de salir son honneur et le recueillement de ses proches, il faut vraiment n'avoir aucune valeur morale et civique", a notamment écrit le député LREM de la Vendée, Pierre Henriet. Révolté par cet acte, le maire (ex-LR) de la Roche-sur-Yon, Luc Bouard, affirme pour sa part : "Non, le combat politique n’excuse pas tout."