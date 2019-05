Permis de conduire : les pistes du gouvernement pour réduire le coût jusqu'à 30%

C'était une réforme très attendue surtout par les jeunes. Le gouvernement a annoncé ce jeudi 2 mai 2019 les pistes pour rendre le permis de conduire enfin plus accessible. Son prix actuel de 1 800 euros en moyenne pourrait être réduit jusqu'à 30% moins cher. Le délai souvent très long devrait être aussi raccourci. Que vont gagner exactement les futurs candidats ?



