Permis de conduire : que penser des mesures du gouvernement ?

Edouard Philippe a présenté des mesures visant à abaisser le coût du permis de conduire. Désormais, son obtention nécessite de dépenser près de 1 800 euros. Pour ce faire, le gouvernement a recommandé l'utilisation des simulateurs lors des apprentissages. Afin de réduire les délais de passage à l'examen, les candidats seront invités à s'inscrire en ligne. Et la préparation au code sera gratuite pour tous les jeunes du Service national universel. Ces annonces sont-elles convaincantes ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.