Perquisition au domicile d’Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics, pour des soupçons de corruption

Une perquisition a été réalisée par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales dans la résidence ardéchoise du ministre délégué aux Comptes publics, Olivier Dussopt. Cette fouille intervient quelques mois après les révélations de Mediapart et l’ouverture d’une enquête du Parquet national financier pour des faits de "corruptions" et de "prises illégales d’intérêts".

"Le parquet poursuit les vérifications qu'il souhaite faire. C'est normal et cela permettra de démontrer qu'il n'y a rien à me reprocher. J'ai restitué il y a plusieurs semaines les lithographies. Bien qu'il n'y ait rien de répréhensible, j'ai préféré les restituer pour clore cette polémique", s'est défendu Olivier Dussopt auprès de l'AFP.

Le ministre est accusé d’avoir accepté deux lithographies du peintre Gérard Garouste en janvier 2017 de la part d’un dirigeant local de l'entreprise Saur, spécialisée dans la gestion de l'eau. Alors maire d'Annonay, Olivier Dussopt négociait un contrat avec l’entreprise depuis 2016. Six mois plus tard, la mairie et l'entreprise officialisaient leur contrat.