Perquisition chez LFI : ce qui est reproché à Jean-Luc Mélenchon, qui comparaît jeudi

JUSTICE - Jean-Luc Mélenchon comparaît jeudi 19 et vendredi 20 septembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Jugé avec cinq autres membres de La France insoumise, il est poursuivi pour "rébellion" et "acte d'intimidation" lors de la perquisition annulée du 16 octobre 2018 au siège de LFI.

Il présente ce rendez-vous judiciaire comme un "procès politique" à son encontre. Le député et leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, comparaît jeudi 19 et vendredi 20 septembre devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny, près d'un an après la houleuse séquence filmée qui a conduit à l'interruption d'une perquisition au siège de LFI, le 16 octobre 2018. Il s'était opposé avec virulence à cette perquisition menée dans le cadre deux enquêtes préliminaires du parquet de Paris sur les comptes de campagne et sur les conditions d'emplois d'assistants d'eurodéputés.

Face à 17 parties civiles, notamment des policiers et des magistrats, représentés notamment par maître Eric Dupond-Moretti, Jean-Luc Mélenchon est poursuivi pour "acte d'intimidation envers un magistrat", "acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique", "rébellion commise en réunion", "rébellion" et "provocation directe à la rébellion". Plusieurs prévenus comparaissent avec lui : les députés de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière et Bastien Lachaud, respectivement pour "acte d'intimidation" et "rébellion", l'eurodéputé Manuel Bompard (pour "rébellion"), le conseiller d'Etat et président de l'association L'Ere du peuple Bernard Pignerol ("acte d'intimidation" et "rébellion") ainsi que la responsable presse de LFI Muriel Rozenfeld ("rébellion").