"Petit pas en avant" ou "climat de soupçon" sur la police : l'opposition clivée après les annonces de Castaner

Le ministre de l'Intérieur, missionné par Emmanuel Macron sur les questions de déontologie, a présenté lundi un ensemble de mesures, dont la suspension systématique des fonctionnaires de police en cas de "suspicion avérée de racisme", un cadre plus strict pour les contrôles d'identité, une refonte de la formation des agents et l'interdiction de certaines techniques d'interpellation. Des mesures accueillies avec scepticisme par les syndicats de police, qui seront prochainement reçus au ministère.

La police française à nouveau au cœur d'une controverse idéologique. Les annonces de Christophe Castaner, lundi, pour lutter contre le racisme et les violences au sein des forces de l'ordre ont réveillé un antagonisme récurrent entre la droite et la gauche françaises, notamment aux extrêmes, la première dénonçant une "suspicion généralisée" contre les policiers, quand la deuxième, appelant à soutenir les manifestations, juge les propositions en matière de déontologie insuffisantes.

A droite comme au RN, la mesure visant à suspendre systématiquement un agent pour "suspicion avérée" a fait bondir mardi. "La suspicion n'est pas une preuve... Attention à ce que les délinquants ne trouvent pas là une faille pour systématiquement s’opposer aux policiers", a pointé, sur Europe 1, Eric Ciotti, dénonçant "un procès collectif injuste et disproportionné". Le député LR des Alpes Maritimes, tout en reconnaissant l'utilité d'une généralisation de la caméra piéton lors de l'interpellation ou de l'interdiction de la technique dite "d'étranglement", a estimé "qu'un soutien plus affirmé à la police républicaine aurait été nécessaire", affirmant qu'il y a "aujourd'hui en moyenne plus de 100 agressions par jour contre des policiers et des gendarmes".

"Le gouvernement, qui a tant demandé à la police face aux Gilets jaunes, aux black blocs, à la hausse de la délinquance, au contrôle du confinement, instille la suspicion sur elle collectivement", estimé de son côté le sénateur LR Roger Karoutchi. "Il doit sanctionner, mais individuellement, ceux qui ont fauté."

La suspension systématique pour propos ou acte raciste est une "folie inquisitoriale", a condamné de son côté Marine Le Pen. Emmanuel Macron "importe toujours dans notre pays le pire de ce qui se fait à l'étranger", a jugé la présidente du RN, ajoutant qu'un "soupçon" est "exactement l'inverse d'un fait avéré".

Après avoir participé à une rencontre des parlementaires de l'Essonne avec Edouard Philippe sur le sujet, le député souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a jugé "inacceptable", dans une vidéo, "de laisser s'installer en France un climat de soupçon permanent sur notre police et notre gendarmerie". "Dès qu'il y aura une interpellation, la personne dira que le policier était raciste", a-t-il assuré.