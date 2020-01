Peut-on affirmer comme Mounir Mahjoubi que sans réforme il n'y aura "plus de système de retraites dans 15 ans" ?

"Si on ne fait rien, il n'y a plus de système de retraite. Si on ne fait rien, si on accepte le statut quo, qu'on laisse tous les régimes spéciaux tels qu'ils sont, qu'on ne fait pas la retraite à points, qu'on ne trouve pas des mesures de financement, il n'y aura plus de système de retraite dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour les générations qui viennent", a-t-il lancé.

Pour mesurer la pérennité du système actuel, il est courant d'observer les dépenses de retraites en pourcentage de PIB. Pour 2018, la France était ainsi à 13,8%, assez nettement au-dessus de la moyenne européenne. Cet indicateur, explique le COR, "est déterminant pour évaluer la soutenabilité financière du système de retraite dans la mesure où il exprime, de manière globale et synthétique, le niveau des prélèvements qu’il faut opérer sur la richesse produite par les actifs pour assurer l’équilibre du système de retraite à législation constante en matière de retraites".

Dans un rapport réalisé à la demande d'Édouard Philippe et publié en novembre dernier, le COR a réalisé une série de projections. Les experts ont retenu diverses hypothèses, plus ou moins optimistes concernant la situation économique du pays. Et abouti à un constat plutôt encourageant : "grâce notamment aux réformes entreprises depuis près de 30 ans, les dépenses de retraite ne sont plus sur une dynamique non contrôlée et l’évolution de leur part dans le PIB serait maîtrisée tant sur un horizon de 10 ans que de 50 ans", écrit le Conseil. Très loin du constat opéré par Mounir Mahjoubi.