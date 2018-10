Peut-on doubler les peines pour les délits commis dans les quartiers sensibles, comme le réclame Valérie Pécresse ?

L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy faisait ainsi référence à un programme adopté à une large majorité par le Parlement danois (Folketing) en mai 2018, baptisé "Un Danemark sans société parallèle : plus aucun ghetto en 2030". Après la vague d'immigration des années 2015-2016, ce pays a fortement durci sa politique en la matière, pour aboutir à ce projet radical qui consiste à instaurer une législation spécifique pour certains quartiers du pays, sans viser officiellement les ressortissants de pays musulmans, afin d'intégrer cette population.





Les parlementaires danois ont ainsi identifié 26 "ghettos" selon une série de critères : au moins la moitié de la population est constituée d'une immigration extra-européenne, 40% des habitants sont au chômage et 2.7% de la population a fait l'objet d'une condamnation pénale. Les territoires ainsi ciblés représentent près de 60.000 personnes.





Pour ces quartiers, les mesures sont particulièrement sévères. Les peines sont doublées lorsque l'on y commet des actes de vandalisme ou de vol ; les allocations peuvent être réduites pour les parents de mineurs commettant des délits ; les enfants de plus d'un an doivent fréquenter des crèches pendant au moins 25 heures par semaine afin d'y apprendre la langue et la culture danois, y compris les fêtes chrétiennes. Le plan prévoit aussi une interdiction d'envoyer ses enfants sur une longue période dans le pays d'origine, afin notamment de proscrire les mariages forcés. Le programme "Plus aucun ghetto en 2030" comprend malgré tout des contreparties, comme un plan de rénovation de certains quartiers, et une aide complémentaire à la recherche d'emploi.