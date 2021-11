Peut-on faire "20 milliards d'économies" en retirant les aides sociales aux étrangers ?

Très précisément, le polémiste estime qu'ôter les "allocations familiales, les aides au logement, le minimum vieillesse et le RSA" aux immigrés correspondrait à une économie de "20 milliards d'euros" par an dans les caisses du pays, comme il l'a précisé ce lundi 22 novembre sur France info . Qu'en est-il réellement ?

Toutes les aides citées sont soumises à un certain nombre de conditions. Par exemple concernant le RSA, qui s'élève à 551 euros non cumulables avec d'autres minimas sociaux, tous les Européens de plus de 25 ans peuvent y prétendre. Quant aux étrangers extra-européens, ils doivent être présents sur le territoire depuis plus de cinq ans, ce qui réduit considérablement le nombre de personnes concernées. Très exactement, on comptait en 2015 "232.000 étrangers extra-européens parmi les 1.700.000 bénéficiaires du RSA", selon une proposition de loi présentée en juin 2020. Dans ce texte, les députés Républicains estimaient que les étrangers hors UE représentaient 13% des allocataires, pour "1,2 milliard d'euros par an" d'aides versées.

Concernant les allocations solidarité aux personnes âgées (Aspa), celles-ci sont disponibles pour tous les étrangers de plus de 65 ans qui ont préalablement résidé en France de manière régulière depuis au moins dix ans. Et pour tous les ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen. D'un montant maximal de 903 euros par mois, elle est attribuée à environ un tiers de bénéficiaires de nationalité étrangère, d'après un bilan de la Cour des comptes sur le sujet. Ce qui représente là encore plus de 1,2 milliard d'euros, toujours selon la même source.

Les allocations familiales sont, elles, accessibles à tous les étrangers, au même titre que les Français, à condition que leurs enfants vivent avec eux en France. Idem pour les aides au logement, conditionnées uniquement aux ressources d'un foyer.