Entre Philippe et Macron, 3 ans au beau fixe en public, mais pas sans tensions en coulisses

"Il conduit des réformes importantes et nous avons une relation de confiance qui est d’un certain point de vue unique à l’échelle de la Cinquième République." Voici ce qu'a déclaré Emmanuel Macron à la presse régionale à propos de son Premier ministre, dans une interview parue ce vendredi. "Ce que nous avons réussi à faire pendant trois ans, avec beaucoup de confiance et de coordination, est inédit, contrairement à ce qui a été écrit", continue le chef de l'Etat, dans ce qui apparaît à la mi-journée, comme un hommage à son désormais ex-Premier ministre.

"J’ai fait le choix, en 2017, de prendre à mes côtés un homme qui n’a pas fait ma campagne et qui n’était pas dans ma formation politique, qui était dans la même démarche d’ouverture et de dépassement des clivages traditionnels", rappelle encore le chef de l'Etat. En effet, lorsqu'il nomme Edouard Philippe le 15 mai 2017, les deux hommes ne se sont rencontrés que trois fois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron vient extirper des décombres de la droite l'ancien juppéiste et en fait un signe d'ouverture au centre-droit.

Le duo a donc dû apprendre à se connaître, se découvrir au fil du temps et des difficultés. "Ils ont eu des différences d’histoires, d’identités, parfois politiques", indique un proche d'Edouard Philippe à l'AFP. Mais le Premier ministre sera toujours fidèle, loyal, et ne laissera jamais filtrer le contenu de leurs entretiens. D'ailleurs, les deux hommes évitent de rapporter à leurs proches le contenu de leurs rencontres. Au Monde, le président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre, déclare : "C’est une relation inaccessible à l'analyse de qui que ce soit, et rien que ça, c’est une façon de la caractériser. Ils ont l’un et l’autre le souci de faire en sorte qu’elle n’appartienne qu’à eux."

En effet, publiquement, leur relation est bonne. Ils gardent les engueulades et foires d’empoigne pour le privé. Dans la première partie du mandat, tout le monde reconnaît que les relations sont "fluides" entre Matignon et l'Elysée. Mais Philippe souhaite parfois prendre un peu d’autonomie, comme sur les 80 km/h. Leurs plus grandes dissensions apparaîtront sur des questions budgétaires. Notamment lorsque Edouard Philippe souhaite tenir bon sur la taxe carbone contre laquelle protestent les Gilets jaunes, alors que l’Elysée veut rapidement l’abandonner. Il impose aussi l’âge pivot dans la réforme des retraites.