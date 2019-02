Philippe se dit favorable à un débat sur la mise en place de "contreparties" aux aides sociales, une députée s'en émeut

"Qu'est-ce qu'on demande à ceux qui bénéficient de la solidarité, est-ce qu'on demande quelque chose, et si oui, quoi ? A mon sens c'est une vraie belle question politique, c'est pas de la mécanique, c'est pas de la tuyauterie" a-t-il estimé.





Pour essayer de couper court à toute polémique, Matignon a indiqué que ces réflexions s'inscrivait dans la philosophie de la politique menée par le gouvernement. Alors que ce dernier a déjà poussé plus loin le contrôle des chômeurs, il pose la question d'aller plus loin ou pas. Syndicats et patronats ont jusqu'à fin février pour parvenir à un accord sur une réforme de l'assurance-chômage.





Précision qui n'a pas empêché la députée LREM de l'Ain Olga Givernet de faire valoir ses réserves sur la méthode employée par le chef du gouvernement, sans s'engager sur le fond. "Il est dommage que le Premier ministre se serve de ce cadre pour glisser des idées qui lui sont propres et qui n'engagent en aucun cas la majorité", a-t-elle écrit dans un communiqué, à la fin duquel, "certaine qu'il s'agit là d'une maladresse", elle "encourage" gouvernement et majorité à "poursuivre leurs efforts" pour que le Grand débat national soit une "réussite".