Mai 1981 : la victoire de François Mitterrand en cinq images fortes

Le 10 mai 1981 à 20 heures, le suspens prend fin. Devant leur écran de télévision, les Français découvrent leur nouveau président de la République. Sur TF1, le baromètre géant dont la température grimpe à côté du portrait de chaque candidat en fonction des voix engrangées a terminé sa course plus haut pour le socialiste. Sur Antenne 2, c'est bien le visage de François Mitterrand qui s'affiche, se construisant brique par brique depuis le crâne sur un écran à fond bleu, blanc, rouge.

François Mitterrand voulait un geste fort pour marquer son entrée à l'Elysée. Le 21 mai, il organise un hommage solennel au Panthéon et dépose une rose rouge sur les tombes de Jean Jaurès, illustre socialiste, Jean Moulin, martyr de la Résistance, et Victor Schoelcher, figure de l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Daniel Barenboïm et Placido Domingo sont de la partie pour faire entendre l'Ode à la joie et La Marseillaise.