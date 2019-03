Diffusion d'un "selfie" nu de lui : après la mairie du Havre, Luc Lemonnier évincé du conseil départemental

Une polémique partie d'une photo à potentiel pornographique qui se conclut sur une démission d'élu... Luc Lemonnier a annoncé jeudi 21 mars son départ de la mairie du Havre, suite aux rebondissements juridiques et médiatiques de "la photo de lui dénudé", envoyée par SMS de façon anonyme en juin 2018. Ce lundi, il a également démissionné de son mandat de conseiller départemental de Seine-Maritime. D'abord inconnu, le "corbeau" a l'origine de cette diffusion de photo privée a finalement accepté de témoigner, des mois après l'affaire.





En juin 2018, plusieurs conseillers municipaux et Edouard Philippe - qu'il a remplacé à la tête du Havre en mai 2017 - "ont été destinataires d'une photo du maire nu accompagné d'un texte qui prêtait au maire des comportements qu'il dément", explique l'avocat de Luc Lemonnier, Me Christian Saint-Palais. Le "selfie", pris avec son téléphone portable, montrait l'élu dans une position suggestive. Les jours suivants, le maire de la ville portuaire avait déposé plainte pour "diffamation" et "diffusion de photos sans accord de la personne". Mais, toujours selon Me Sain-Palais, l'affaire avait été classée sans suite et "la personne à l'origine des faits a écopé d'un rappel à la loi".