"Photos volées, ragots et approximations" : amer, François de Rugy explique les raisons de sa démission sur Facebook

L'ancien président de l'Assemblée dit également prendre la décision de se retirer pour "protéger" sa femme et sa famille. "Plus que jamais, c’est le combat pour la République et pour l’écologie qui m’anime", conclut-il.





Depuis une semaine, Mediapart a publié plusieurs articles mettant en cause les pratiques de François de Rugy. Les premières révélations portaient sur ses "dîners informels" et fastueux organisés à l'Hôtel de Lassay. Ont suivi les informations sur le HLM de sa directrice de cabinet et sur son appartement à vocation sociale près de Nantes. Ce mardi, la dernière publication du journal explique que de Rugy a utilisé son indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) pour payer une partie de ses cotisations à Europe Ecologie-Les Verts.