Pitié-Salpêtrière : quand Gérard Colomb fait la leçon à Christophe Castaner, son successeur à l'Intérieur

De nature discrète depuis son départ du gouvernement, Gérard Collomb fait des sorties remarquées quand il en a l'occasion. Il l'a démontré une fois de plus, jeudi 9 mai sur Europe 1. Invité à réagir aux récentes polémiques qui ont émaillé l'action de Christophe Castaner depuis qu'il a pris ses fonctions, le maire de Lyon a tancé, non sans scrupules, le bilan de son successeur. "Il peut commettre un certain nombre d'erreurs et il faut qu'il fasse attention", a-t-il prévenu.





Une référence non voilée aux propos du ministre de 'l'intérieur après les événements du 1er-Mai à l'hôpital de la Salpêtrière. Christophe Castaner avait en effet parlé "d'attaque" après une "intrusion" de manifestants dans l'hôpital, avant de se rétracter le surlendemain, reconnaissant avoir été un peu vite en besogne. "Je n'aurais pas dû employer le mot 'attaque' (…) 'Attaque', c'est le mot qui m'est venu après avoir rencontré le personnel sur place" avait-il dit, précisant que cela ne lui posait "aucun problème" de revenir sur ses dires.