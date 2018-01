Plainte contre Gérald Darmanin : Christian Jacob (LR) n'est pas tout à fait sur la même ligne que son parti

Selon le parti Les Républicains, Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol, "n'a pas d'autre choix que de démissionner". Christian Jacob, président du groupe LR à L'Assemblée nationale, a exprimé une opinion différente ce lundi soir sur LCI. Invité de David Pujadas, il a déclaré : "Je pense que c’est sa décision et celle du président de la République. C’est à Gérald Darmanin en son âme et conscience avec le président de la République de décider s’il continue ses fonctions ou pas. Moi je suis toujours assez prudent avec ces affaires (...). En revanche la justice doit aller vite. On ne peut pas laisser un homme de premier plan politique suspendu à une décision de cette manière. L’enquête est réouverte. Ca doit aller vite et on doit rapidement savoir."