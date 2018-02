Plainte pour abus de faiblesse : Gérald Darmanin dénonce une "nouvelle calomnie"

"J'ai pris connaissance de cette nouvelle calomnie contre moi sur le site du Point comme tout un chacun. Je ne sais pas qui et de quoi on m'accuse ! Je n'ai rien à me reprocher". C'est en ces termes que Gérald Darmanin, ancien maire de Tourcoing (Nord) de 2014 à 2017 et actuel ministre de l'Action et des Comptes publics, a commenté la nouvelle affaire qui le concerne. La veille, l'hebdomadaire révélait qu'une femme avait déposé plainte pour abus de faiblesse, concernant des faits qui remonteraient à l'époque où il était édile. Cette dernière accusant le ministre de lui avoir formulé des "demandes à caractère sexuel" dans un dossier de relogement, alors qu'elle vivait dans une habitation insalubre.





"Le Point indique qu'il s'agirait d'une habitante cherchant un logement, mais des centaines de personnes font des demandes de logement chaque année dans les permanences du maire et actuellement, à Tourcoing, 5.000 personnes sont en attente d’un logement social, affirme encore le ministre. Notez que, par ailleurs, je n'ai jamais été membre d'une commission d'attribution !". Et de conclure : "Aujourd'hui, je suis tranquille, concentré sur mon travail de ministre et je fais confiance à la justice".