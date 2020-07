Plan de relance européen : "C’est un échec cuisant pour Emmanuel Macron", selon Adrien Quatennens

Ce mardi, le député de la 1ère circonscription du Nord de La France Insoumise Adrien Quatennens était l'invité de Renaud Pila pour l'interview politique. Ce dernier est revenu sur l'accord "historique" trouvé par les 27 concernant le plan de relance à l'occasion du sommet européen qui s'est bloqué ce mardi matin à l'aube. "Ce que nous avons vu relève plutôt d’un marchand de tapis plutôt que d’un accord européen. Nous ne sommes plus dans le compromis mais dans la compromission. C’est un échec cuisant pour Emmanuel Macron et une nouvelle démonstration que l’Union européenne est un espace de compétition et non un espace de coopération entre les peuples. Il n’y a pas de solidarité européenne", a affirmé Adrien Quatennens.