Plan de relance : où vont les 30 milliards d'euros dédiés à la transition écologique ?

La ministre a indiqué que ce plan soutenait "la transformation écologique de tous les secteurs qui sont fortement émetteurs de gaz à effets de serre", à savoir les transports, le bâtiment, l'énergie et l'industrie et l'agriculture.

En ce qui concerne le "verdissement" des transports, le gouvernement leur consacrera 11 milliards d'euros. Plus de la moitié sera allouée au transport ferroviaire, dont 4,7 milliards au fret. Un peu plus d'un milliard d'euros (1.2) sera consacré aux mobilités du quotidien, via le soutien aux transports en commun et l'accélération du plan vélo. Les Français pourront aussi bénéficier d'aides à l’achat de véhicules moins pollueurs (1,9 milliard) et à l'installation de bornes de recharge pour les appareils électriques.

6,7 milliards d'euros seront dédiés à la rénovation écologique des bâtiments (logements privés, locaux de TPE/PME, bâtiments publics de l'Etat, logements sociaux). Pour les logements privés, le plan de relance prévoit de rehausser le budget du dispositif MaPrimeRénov’ de 2 milliards d'euros sur 2021-2022 et d'élargir l'assiette de ceux qui veulent en bénéficier.

9 milliards d'euros seront consacrés au "verdissement" de l'énergie et de l'industrie pour "atteindre la neutralité carbone en 2050". Pour la décarbonation de l'industrie, France relance mobilisera 1,2 milliard d'euros. Le but est d'aider les entreprises industrielles à investir dans des équipements moins émetteurs en CO2, notamment avec le développement de la chaleur renouvelable. Le plan de relance prévoit aussi 2 milliards d'euros pour l'émergence d'une filière énergétique verte, 7 milliards d'ici 2030.

L'agriculture bénéficiera d'1,2 milliard d'euros pour effectuer sa transition. 350 millions d’aides iront au développement d'une alimentation plus saine et plus locale et 250 millions à l'accélération du renouvellement des équipements agricole pour diminuer la nécessité d’utiliser des pesticides. Barbara Pompili a également annoncé 250 millions d’euros "pour moderniser les abattoirs et travailler sur la question du bien-être animal dans les élevages" et 200 millions d’euros pour "aider nos forêts à s’adapter au changement climatique".