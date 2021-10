Plan "France 2030" : aux yeux de l'opposition, Emmanuel Macron déjà en campagne

L'énorme chèque posé sur la table, ce mardi, n'a pas fait que des heureux. Depuis l'Élysée, Emmanuel Macron a pourtant dévoilé un plan de 30 milliards d'euros dans le but de développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir en France dans les prochaines années. Le président français a notamment insisté sur notamment le renforcement du nucléaire.

Par ailleurs, les écologistes se sont aussi élevés contre cette batterie d'annonces, visant tout particulièrement le volet nucléaire. "On nous parle de mini-réacteurs qui n'existent pas. On n'a même pas de prototypes", note Julien Bayou, numéro un d'Europe Écologie les Verts (EELV). "Il y a là une lubie de caractère déraisonnable", juge-t-il sur BFMTV. "Nous avons plutôt besoin d'investir davantage dans les énergies renouvelables et la rénovation thermique", assure-t-il. Par ailleurs, le conseiller régional d'Île-de-France a qualifiée de "gonflée" l'idée d'Emmanuel Macron de "vouloir une alimentation saine et durable" après avoir "torpillé les états généraux de l'alimentation et refusé de réorienter la Politique agricole commune".