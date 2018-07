Plan pauvreté : grand flou autour d'un report possible des annonces d'Emmanuel Macron

Le "plan pauvreté" du gouvernement, tant attendu par les associations qui ont planché dessus durant six mois, ne verra peut-être pas le jour avant les vacances. Les annonces d'Emmanuel Macron, qui devaient en principe intervenir courant juillet, et plus précisément la semaine prochaine, pourraient en effet attendre la rentrée, a indiqué mercredi une source élyséenne.





C'est Agnès Buzyn qui a évoqué en premier, mercredi matin sur LCI, la possibilité que ce plan auquel elle a contribué soit reporté. La ministre de la Santé a en effet laissé entendre que les résultats de l'équipe de France de football à la Coupe de monde risquait de compliquer l'agenda du président de la République, qui s'est engagé à suivre les matches sur place si les Bleus atteignaient les quarts de finale...