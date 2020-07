Plan vélo, rénovation thermique, moratoire sur les centres commerciaux... Jean Castex promet 20 milliards d'euros pour l'environnement

"L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d'un parti. L’écologie, c’est notre affaire à tous". Devant les députés, rassemblés pour son discours de politique générale, Jean Castex a annoncé mercredi la mobilisation de "plus de 20 milliards d'euros" afin de faire de l'économie française "la plus décarbonée d'Europe." Un plan "pour la rénovation thermique des bâtiments, pour réduire les émissions des transports et de nos industries, pour produire une alimentation plus locale et durable, pour soutenir les technologies vertes de demain comme les batteries, pour mieux recycler et moins gaspiller".

Le Premier ministre a notamment promis "un plan vélo très ambitieux" et "contractualisé" avec les collectivités, ajoutant que d'ici à la fin 2021, tous les territoires devront être dotés de "contrats de développement écologiques". Il a également plaidé pour l'instauration d'"un moratoire pour l'installation de nouveaux projets de centres de commerciaux dans les zone périphériques" afin de "lutter contre l'artificialisation des sols et promouvoir les circuits courts et les petits commerce", a-t-il souligné. Une mesure qui intervient 9 mois après l'abandon par le chef de l'Etat du méga-projet contesté d'Europa City au nord-est de Paris.

La publicité est également visée lorsqu'elle concernera les produits polluants. "Nous régulerons la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation des produits polluants", a ainsi détaillé Jean Castex sans, à a ce stade, détailler les "produits" concernés : l'industrie automobile ou la vente de billets d'avion notamment.