Plastique, espaces naturels... : après le rapport de l’ONU sur la biodiversité, Macron (ré)affirme ses objectifs

Des faits "cruels" et qui "appellent à l’action". C’est ainsi que le chef de l’Etat a décrit les résultats du rapport d’experts de l’ONU à propos de la biodiversité. Rendu public ce lundi 6 mai, le document constate notamment qu'un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, à moins de changements majeurs de société. L’occasion pour Emmanuel Macron de réaffirmer ses objectifs et de demander un "changement profond" des modes de production.