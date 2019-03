VIDÉO - "C'est un devoir d'être ici" : Sarkozy aux côtés de Macron pour rendre hommage à la Résistance

La cérémonie avait débuté par une image inédite, celle de l'accueil de MM. Macron et Sarkozy par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez qui, comme patron des Républicains, est l'un des principaux opposants au chef de l'Etat et l'héritier de l'ancien président. Après la cérémonie, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont rendus sur le plateau où a été érigé en 1973 un monument national à la Résistance. Ils ont marché dans la neige jusqu'au monument et déposé ensemble deux bouquets de fleurs sous le drapeau, avant de participer à un déjeuner avec des élus.





Nicolas Sarkozy, tout sourire, a été invité par l'Elysée car il s'était rendu tous les ans sur les lieux durant son quinquennat mais jamais pour la cérémonie annuelle de commémoration, selon la présidence. "C'est un devoir d'être ici", a-t-il déclaré après la cérémonie. "Tout n'est pas dans la bataille, la politique... Il y a la France, et le sacrifice de ces héros qui ont tout donné pour notre pays. Il y a un devoir de rassemblement vis-à-vis d'eux".