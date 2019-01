Plus de bénéfices, moins d'impôts : les groupes de CAC 40 ciblés par un rapport d'Attac

INJUSTICE - Alors qu'Emmanuel Macron accueille ce lundi 150 patrons français et étranger à Versailles, un rapport d'Attac a mesuré qu'entre 2010 et 2017, les bénéfices cumulés des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 9,3% alors que la somme de leurs impôts payés a baissé de 6,4%, et leurs effectifs de 20%.