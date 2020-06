Plus de six Français sur dix souhaitent qu'il reste à Matignon : Edouard Philippe, indéboulonnable ?

Edouard Philippe, bien conscient de la situation, a pris soin d'envisager toutes situations, dans une interview sans ambiguïté accordée le 16 juin à Paris-Normandie. "J'entends bien redevenir maire dès lors que je ne serai plus Premier ministre", a-t-il indiqué. "Si [le président de la République] pense, après l'élection municipale, que je dois continuer ma mission à Matignon, j'assumerai mes responsabilités. Il sait qui je suis, ce que j'incarne, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. S'il pense que quelqu'un d'autre est plus utile, je respecterai son choix en toute loyauté." Et d'ajouter : "Si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt".

Depuis le début de la crise sanitaire, les relations entre le chef de l'Etat et son Premier ministre ont été régulièrement sujettes à interrogations, même si l'exécutif a assuré à plusieurs reprises qu'Emmanuel Macron et Edouard Philippe étaient sur la même longueur d'onde. Au point de pouvoir travailler encore deux années supplémentaires ?